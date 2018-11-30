Пт, 30.11.2018

Большинство эстонцев не поддерживают содержание кур в клетках

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Куры в клетке.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

НКО «Невидимые животные» (MTÜ Nähtamatud Loomad) провело исследование, в результате которого выяснилось, что примерно 70% жителей Эстонии не поддерживают содержание кур в железных клетках, пишет Lemmik. Кроме того, респонденты хотели бы, чтобы товары животного происхождения были произведены с учетом благополучия животных.

НКО проводит в Эстонии кампанию в защиту гуманного содержания кур, цель которой – убедить производителей яиц перестать запирать несушек в клетках. Кампания уже принесла свои плоды – 34% предприятий розничной торговли сообщили, что к 2025 году откажутся продавать яйца от заточенных в клетках кур.

По словам руководителя акции Биргит Нурмела, в последние годы в шкале ценностей жителей Эстонии произошли изменения, что сказалось на их потребительских привычках.

Согласно проведенным Kantar Emor опросам, 60% эстонцев считают, что закон должен запрещать содержать птиц в тесных клетках.

По этому поводу даже организована петиция, которую можно подписать в интернете: www.munadehind.ee.

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