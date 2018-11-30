Большинство эстонцев не поддерживают содержание кур в клетках

НКО «Невидимые животные» (MTÜ Nähtamatud Loomad) провело исследование, в результате которого выяснилось, что примерно 70% жителей Эстонии не поддерживают содержание кур в железных клетках, пишет Lemmik. Кроме того, респонденты хотели бы, чтобы товары животного происхождения были произведены с учетом благополучия животных.