Большинство эстонцев не поддерживают содержание кур в клетках

НКО «Невидимые животные» (MTÜ Nähtamatud Loomad) провело исследование, в результате которого выяснилось, что примерно 70% жителей Эстонии не поддерживают содержание кур в железных клетках, пишет Lemmik. Кроме того, респонденты хотели бы, чтобы товары животного происхождения были произведены с учетом благополучия животных.
НКО проводит в Эстонии кампанию в защиту гуманного содержания кур, цель которой – убедить производителей яиц перестать запирать несушек в клетках. Кампания уже принесла свои плоды – 34% предприятий розничной торговли сообщили, что к 2025 году откажутся продавать яйца от заточенных в клетках кур.
По словам руководителя акции Биргит Нурмела, в последние годы в шкале ценностей жителей Эстонии произошли изменения, что сказалось на их потребительских привычках.
Согласно проведенным Kantar Emor опросам, 60% эстонцев считают, что закон должен запрещать содержать птиц в тесных клетках.
По этому поводу даже организована петиция, которую можно подписать в интернете: www.munadehind.ee.