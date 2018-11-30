Шокирующий сюрприз: из унитаза в доме жителя Лапимаа вылезла тропическая змея

Как выяснилось, змея принадлежит соседу Скума, Олову Боману, который чистил террариум своего бразильского радужного удава, чем тот и воспользовался, чтобы удрать. Боман в первую очередь решил исключить возможность того, чтобы змея сбежала из квартиры: он забежал в туалет, закрыл крышку унитаза и спустил воду.

В то время, когда Боман переворачивал вверх дном свою квартиру, Скум пытался выяснить, что делать с тропической гостьей. Удав просидел в туалете всю ночь, а на утро его оттуда извлек хозяин квартиры. Видео, которой Скум выставил в соцсеть, увидели друзья Бомана, они же и передали информацию о местонахождении домашнего удава его владельцу.