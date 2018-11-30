Шокирующий сюрприз: из унитаза в доме жителя Лапимаа вылезла тропическая змея

Очевидно, ни один житель Лапимаа не мог бы предположить, что в его унитаз заползет тропическая змея. Однако Йохан-Мартин Спик Скум, когда поздно вечером зашел в туалет, столкнулся именно с таким сюрпризом, пишет Lemmik. Несмотря на шок, Скум снял процесс извлечения змеи из унитаза на видео, которое и выложил в Facebook.
Как выяснилось, змея принадлежит соседу Скума, Олову Боману, который чистил террариум своего бразильского радужного удава, чем тот и воспользовался, чтобы удрать. Боман в первую очередь решил исключить возможность того, чтобы змея сбежала из квартиры: он забежал в туалет, закрыл крышку унитаза и спустил воду.
В то время, когда Боман переворачивал вверх дном свою квартиру, Скум пытался выяснить, что делать с тропической гостьей. Удав просидел в туалете всю ночь, а на утро его оттуда извлек хозяин квартиры. Видео, которой Скум выставил в соцсеть, увидели друзья Бомана, они же и передали информацию о местонахождении домашнего удава его владельцу.
«Это был очень пугающий опыт, мне невероятно стыдно. Найти среди ночи в своем туалете змею, особенно, если живешь в Йокмокке, должно быть, весьма шокирующе», - говорит Боман. История закончилась хорошо – здоровье удава не пострадало от холодной воды, он вернулся домой, а Боман пообещал принять меры безопасности во избежание подобных ситуаций.