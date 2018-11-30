Славно поохотились: в погоне за птицей три лайки переплыли через Нарову в Россию Их вернули в Эстонию
30 ноября 2018, 10:40
В среду вечером, 28 ноября, на кордоне Мустйыэ пограничники получили сообщение о том, что в верховье Наровы через реку на российскую сторону переплыли три лайки. Собаки охотились, через пограничную реку они переплыли в погоне за птицей.
Хозяин собак пытался их звать с берега и из лодки, но лайки отказывались вновь входить в воду, поэтому он обратился за помощью к эстонским пограничникам, пишет Rus.ERR.
Поскольку в ошейники собак был вмонтирован GPS-навигатор, их месторасположение было определено. Эстонские пограничники обратились к своим коллегам из России с просьбой перебраться вместе с хозяином через реку и забрать собак - 29 ноября их вернули владельцу.