Парни заметили лебедя около 21 часов вечера, когда замерзшую птицу старательно объезжали автомобили.

Они позвонили в службу спасения 112, где их соединили с круглосуточной ветклиникой.

ФОТО: No privātā arhīva

Решив спасти птицу, студенты отправились на остановку общественного транспорта, чтобы доехать до ветклиники. Птица не сопротивлялась.

ФОТО: No privātā arhīva

Правда, когда парни делали пересадку из автобуса в троллейбус, лебедь все же начал волноваться и немного поцарапал Михаилу руку. "Небольшой автограф", - смеется он.