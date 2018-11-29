Небольшое приключение случилось со студентами Михаилом и Артемом вчера вечером. В Риге, в микрорайоне Югла они спасли молодого лебедя, который с замерзшими крыльями сидел прямо на улице. Юноши решили доставить птицу в ветклинику...на общественном транспорте, передает Rus.Tvnet.
Парни заметили лебедя около 21 часов вечера, когда замерзшую птицу старательно объезжали автомобили.
Они позвонили в службу спасения 112, где их соединили с круглосуточной ветклиникой.
Решив спасти птицу, студенты отправились на остановку общественного транспорта, чтобы доехать до ветклиники. Птица не сопротивлялась.
Правда, когда парни делали пересадку из автобуса в троллейбус, лебедь все же начал волноваться и немного поцарапал Михаилу руку. "Небольшой автограф", - смеется он.
В ветклинике заключили, что птица здорова, ее доставили в приют и, когда она наберется сил, выпустят на свободу.