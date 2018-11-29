Чт, 29.11.2018
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  • Орнитологи: ни в коем случае не кормите водоплавающих птиц!

Орнитологи: ни в коем случае не кормите водоплавающих птиц!

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Лебеди

ФОТО: Toomas Huik/Postimees

Водоемы Эстонии начали покрываться льдом, что повлекло за собой и миграцию в теплые страны водоплавающих птиц, например, лебедей, пишет RusERR.

В связи с этим орнитологи обратились к жителям страны с предупреждением о том, что водоплавающих птиц ни в коем случае нельзя кормить, поскольку  это негативно влияет на их природные инстинкты, в том числе миграционный инстинкт. 

Продолжительность жизни прикормленных хлебом лебедей меньше, чем диких, отмечают эксперты.

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