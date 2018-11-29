Орнитологи: ни в коем случае не кормите водоплавающих птиц!
29 ноября 2018, 17:08
Водоемы Эстонии начали покрываться льдом, что повлекло за собой и миграцию в теплые страны водоплавающих птиц, например, лебедей, пишет RusERR.
В связи с этим орнитологи обратились к жителям страны с предупреждением о том, что водоплавающих птиц ни в коем случае нельзя кормить, поскольку это негативно влияет на их природные инстинкты, в том числе миграционный инстинкт.
Продолжительность жизни прикормленных хлебом лебедей меньше, чем диких, отмечают эксперты.