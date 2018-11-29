В Финляндии арестована контрабандистка, перевозившая щенков редкой породы

40-летнюю контрабандистку обвиняют в серьезном нарушении Закона о защите животных, жестоком обращении с животными и мошенничестве. По данным полиции, преступники привезли из Испании дюжину щенков, которым не были проведены необходимые медицинские процедуры, кроме того, животные были не застрахованы.

Дело начали расследовать в прошлом году, когда один ветеринар пожаловался властям. После этого мошенники сбежали в Испанию, но женщина попыталась приехать в Финляндию, где и была задержана. Судя по всему, ее сообщник находится в Испании.