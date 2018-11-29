В Дании прохожие спасли из лап смерти застрявшего на мелководье кита

По данным СМИ, в том месте, где застрял кит, глубина воды составляла всего полтора метра. На помощь киту пришли трое прохожих. По словам 23-летнего Даниэля Кристенсена, вокруг собралось много людей, и когда один из них прыгнул в воду, молодой человек тоже не смог остаться в стороне: «Что-то надо было предпринять. Люди стояли вокруг и смотрели, как кит умирал. Мы не могли позволить ему расстаться с жизнью».