Зося и Касся готовы принести радость в чей-то дом

В приюте Loomade Hoiupaik живут две прекрасные кошечки - мама и дочка. Они очень привязаны друг к другу и разделять работники приюта их не хотят, так что для трехлетней Зоси и годовалой Касси ищут дом, в котором для них обеих найдется место.