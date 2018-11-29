Зося и Касся готовы принести радость в чей-то дом
29 ноября 2018, 13:04
Кошки чистые, ухоженные, приучены к туалету, хорошо воспитаны, не разбрасывают корм и аккуратно ходят в лоток, постоянно умывают друг друга, спят в обнимку. Животные отдаются в новый дом со всеми прививками и чипом, обе стерилизованы.
Если вы увидели в Зосе и Кассе своих будущих четвероногих членов семьи, свяжитесь с приютом:
Телефоны: 53 49 40 45 (Пн-Вс с 10 до 17) - информация о животных в приюте.
Э-почта: info@pets.ee
Приют открыт для посетителей:
Вт-Пт - 14-17
Сб-Вс - 12-16
Пн - Закрыт