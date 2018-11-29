Чт, 29.11.2018
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  • Зося и Касся готовы принести радость в чей-то дом

Зося и Касся готовы принести радость в чей-то дом

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Касся

ФОТО: pets.ee

В приюте Loomade Hoiupaik живут две прекрасные кошечки - мама и дочка. Они очень привязаны друг к другу и разделять работники приюта их не хотят, так что для трехлетней Зоси и годовалой Касси ищут дом, в котором для них обеих найдется место.

Зося.

ФОТО: pets.ee

Кошки чистые, ухоженные, приучены к туалету, хорошо воспитаны, не разбрасывают корм и аккуратно ходят в лоток, постоянно умывают друг друга, спят в обнимку. Животные отдаются в новый дом со всеми прививками и чипом, обе стерилизованы.

Если вы увидели в Зосе и Кассе своих будущих четвероногих членов семьи, свяжитесь с приютом:

Телефоны: 53 49 40 45 (Пн-Вс с 10 до 17) - информация о животных в приюте.

Э-почта: info@pets.ee

Приют открыт для посетителей:

Вт-Пт - 14-17

Сб-Вс - 12-16

Пн - Закрыт

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