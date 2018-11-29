В Таллинне пройдет выставка кошачьих приютов

Руководить мероприятием будет Марек Садам вместе с собакой Леэной, на месте будет и ветеринар Тийна Тоомет, у которой можно спросить совета, на выставке представят обитателей десяти приютов. Посетители смогут приобрести различные товары для кошек и принять участие в лотерее, весь доход будет передан приютам.