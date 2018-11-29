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В Таллинне пройдет выставка кошачьих приютов

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Кошка иллюстративная.

ФОТО: Natalia Seliverstova / Scanpix

1 декабря с 12.00 до 15.00 в центре Rocca Al Mare уже в третий раз состоится благотворительная выставка кошачьих приютов, в рамках которой организаторы надеются найти дом для сорока кошек, пишет Lemmik.

Руководить мероприятием будет Марек Садам вместе с собакой Леэной, на месте будет и ветеринар Тийна Тоомет, у которой можно спросить совета, на выставке представят обитателей десяти приютов. Посетители смогут приобрести различные товары для кошек и принять участие в лотерее, весь доход будет передан приютам.

В прошлом году на такой выставке дома нашли 18 кошек, а в позапрошлом – 15. На этот раз свои дома на мероприятии будут искать 40 кошек.

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