В Таллинне пройдет выставка кошачьих приютов
29 ноября 2018, 11:39
1 декабря с 12.00 до 15.00 в центре Rocca Al Mare уже в третий раз состоится благотворительная выставка кошачьих приютов, в рамках которой организаторы надеются найти дом для сорока кошек, пишет Lemmik.
Руководить мероприятием будет Марек Садам вместе с собакой Леэной, на месте будет и ветеринар Тийна Тоомет, у которой можно спросить совета, на выставке представят обитателей десяти приютов. Посетители смогут приобрести различные товары для кошек и принять участие в лотерее, весь доход будет передан приютам.
В прошлом году на такой выставке дома нашли 18 кошек, а в позапрошлом – 15. На этот раз свои дома на мероприятии будут искать 40 кошек.