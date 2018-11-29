Новые технологии оставят тюремных собак без работы

12-летний метис Джефф, девятилетние Суслик и Рексу, восьмилетние Роози и Джонни, а также 12-летний САО Джани и его сестра Брола ежедневно следят за тем, чтобы никто посторонний не проник на территорию, разделяющую тюрьму и свободу.