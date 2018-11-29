Новые технологии оставят тюремных собак без работы
29 ноября 2018, 11:03
Работающие в Таллиннской тюрьме семь сторожевых собак останутся без работы из-за новой техники, которая отныне будет выполнять работу четвероногих стражей, пишет ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
12-летний метис Джефф, девятилетние Суслик и Рексу, восьмилетние Роози и Джонни, а также 12-летний САО Джани и его сестра Брола ежедневно следят за тем, чтобы никто посторонний не проник на территорию, разделяющую тюрьму и свободу.
Проводник собак Герда-Улла Саул рассказала СМИ, что все собаки примерно выполняли свой долг, но с техникой они соперничать не могут, так что для четвероногих стражей порядка будут искать новые дома.