Видео: полсотни гринд выбросились на берег в Новой Зеландии

По информации радиостанции, вечером в субботу, 23 ноября, две стаи черных дельфинов (другое название – гринды) выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова. К тому моменту, как их нашли, половина дельфинов уже погибла.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Ученые до сих пор не нашли точного объяснения подобным явлениям. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.