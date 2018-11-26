Видео: полсотни гринд выбросились на берег в Новой Зеландии

За минувшие выходные на берег острова Стьюарт в Новой Зеландии выбросились по меньшей мере 145 дельфинов-гринд, пишет korrespondent.net со ссылкой на Radio New Zealand.
По информации радиостанции, вечером в субботу, 23 ноября, две стаи черных дельфинов (другое название – гринды) выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова. К тому моменту, как их нашли, половина дельфинов уже погибла.
Остальных животных усыпили. Представитель министерства по охране окружающей среды острова заявил, что вероятность спасения оставшихся дельфинов была крайне мала.
Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Ученые до сих пор не нашли точного объяснения подобным явлениям. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.