Галерея: медведь Арон обрадовался вкусному подарку на день рождения
26 ноября 2018, 16:46
Живущий в Таллиннском зоопарке белый медведь Арон отмечает сегодня свой день рождения, ему исполнилось два года, сообщает BNS.
Финансовое предприятие Admiral Markets - опекун Арона - подарило ему вкусную рыбу, которой именинник вежливо поделился с другими белыми медведями.
Согласно подписанному этим летом Обществом друзей Таллиннского зоопарка и компанией Admiral Markets AS договору, Admiral Markets помогает в содержании белого медведя до тех пор, пока он не обретет новый дом в другом зоопарке.
Арон родился 26 ноября 2016 года. Это имя на открытом конкурсе было предложено для него 36 раз. Имя Арон символизирует мужественность и силу.