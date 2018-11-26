Пн, 26.11.2018
  • Барбос
  • Галерея: медведь Арон обрадовался вкусному подарку на день рождения

Галерея: медведь Арон обрадовался вкусному подарку на день рождения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Живущий в Таллиннском зоопарке белый медведь Арон отмечает сегодня свой день рождения, ему исполнилось два года, сообщает BNS.

Финансовое предприятие Admiral Markets - опекун Арона - подарило ему вкусную рыбу, которой именинник вежливо поделился с другими белыми медведями.

Согласно подписанному этим летом Обществом друзей Таллиннского зоопарка и компанией Admiral Markets AS договору, Admiral Markets помогает в содержании белого медведя до тех пор, пока он не обретет новый дом в другом зоопарке.

Арон родился 26 ноября 2016 года. Это имя на открытом конкурсе было предложено для него 36 раз. Имя Арон символизирует мужественность и силу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ