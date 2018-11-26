Галерея: медведь Арон обрадовался вкусному подарку на день рождения

Финансовое предприятие Admiral Markets - опекун Арона - подарило ему вкусную рыбу, которой именинник вежливо поделился с другими белыми медведями.

Согласно подписанному этим летом Обществом друзей Таллиннского зоопарка и компанией Admiral Markets AS договору, Admiral Markets помогает в содержании белого медведя до тех пор, пока он не обретет новый дом в другом зоопарке.