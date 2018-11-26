Вопрос ветеринару: почему кажется, будто у собаки что-то застряло в глотке?

«У меня есть собака, вест-хайленд-уайт-терьер, и я не знаю, стоит ли отвести ее к ветеринару или я напрасно беспокоюсь. В последний месяц он часто делает такое движение, будто у него что-то застряло в глотке или его тошнит. Сначала я не обратил на это внимания, но когда это стало повторяться ежедневно, я стал переживать. Можно ли как-то проверить, есть проблема или мне кажется?» - задает вопрос читатель портала Lemmik.
Отвечает ветеринар клиники «PetCity Раннамыйза» Герлин Ярвела:
Конечно, не осмотрев собаку, диагноз поставить невозможно, но с большой долей вероятности можно предположить, у вашего терьера питомниковый кашель. У некоторых собак он проявляется в виде частого и сильного кашля, у других симптомы практически отсутствуют.
Если это длится уже некоторое время и не проходит, стоит все-таки обратиться к врачу, который скажет, нужно ли лечение. Обычно это не слишком опасное заболевание, но если оно длится долго, могут возникнуть осложнения. Кроме того, осмотр врача даст возможность убедиться, что у собаки действительно ничего не застряло в глотке и ее не мучает другое недомогание.