Вопрос ветеринару: почему кажется, будто у собаки что-то застряло в глотке?

«У меня есть собака, вест-хайленд-уайт-терьер, и я не знаю, стоит ли отвести ее к ветеринару или я напрасно беспокоюсь. В последний месяц он часто делает такое движение, будто у него что-то застряло в глотке или его тошнит. Сначала я не обратил на это внимания, но когда это стало повторяться ежедневно, я стал переживать. Можно ли как-то проверить, есть проблема или мне кажется?» - задает вопрос читатель портала Lemmik.