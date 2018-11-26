Видео: белый медведь из Таллиннского зоопарка отмечает день рождения
26 ноября 2018, 14:10
В Таллиннском зоопарке в ноябре оживленно – белые медведи отмечают дни рождения, пишет Lemmik. В минувшую субботу, 24 ноября, 17 лет исполнилось медведю Норду, а сегодня медвежонок Арон отмечает свой второй день рождения.
Рожденный в Вене в зоопарке Шёнбрунн, живший в Москве и в 2009 году переехавший в Таллинн Норд отмечает свой день рождения в тот же день, что и его первенец – Нора, которой исполнилось пять лет.
В Поляриуме зоопарка белые медведи неутомимы: они играют, гуляют, плавают. На видео можно понаблюдать за Нордом, который получил новую игрушку.