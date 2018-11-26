Лохматое пополнение в рядах полиции Эстонии: бандиты, трепещите!

В настоящий момент Глок, которому в середине ноября исполнилось два месяца, наслаждается беззаботным детством и вниманием, а также с большим аппетитом уплетает то, что ему предлагает Игорь. Но 3 декабря игры закончатся, начнется серьезное обучение. К концу обучения озорной пес превратится в надежную служебную собаку, которая станет полноценным партнером стражей порядка. В будущем можно будет увидеть, как Глок обеспечивает безопасность на улицах страны, пишет Lemmik.