Лохматое пополнение в рядах полиции Эстонии: бандиты, трепещите!

На прошлой неделе полицейские Эстонии обзавелись двумя новыми коллегами. Напарником проводника служебных собак Пыхьяской префектуры стала родившаяся в Эстонии немецкая овчарка по кличке Глок, а в Ляэнеской префектуре к работе приступит прибывший из Латвии Шлос.
В настоящий момент Глок, которому в середине ноября исполнилось два месяца, наслаждается беззаботным детством и вниманием, а также с большим аппетитом уплетает то, что ему предлагает Игорь. Но 3 декабря игры закончатся, начнется серьезное обучение. К концу обучения озорной пес превратится в надежную служебную собаку, которая станет полноценным партнером стражей порядка. В будущем можно будет увидеть, как Глок обеспечивает безопасность на улицах страны, пишет Lemmik.
Немецкая овчарка по кличке Шлос - тоже крайне интересный персонаж, этому щенку завтра, 27 ноября, исполнится два месяца. Его так же, как и старшего коллегу Глока, ждет основательная выучка, после которой он сможет приступить к полицейской работе.