Видео: исследователи нашли в воде живой эмбрион акулы
25 ноября 2018, 16:24
Американские специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований сняли живой эмбрион акулы, пишет korrespondent.net. Ролик был опубликован на YouTube-канале SciNews.
Редкое видео удалось снять у берегов Пуэрто-Рико на глубине около 250 метров. Живой эмбрион акулы прикрепился к водоросли. На кадрах видно, что в прозрачном "коконе" движется малек акулы к которому прикреплен "мешочек" с питательными веществами.
Подавляющее большинство видов акул являются живородящими, поэтому живой эмбрион рыбы нечастое явление.
Ученые признались, что не видели ничего подобного.