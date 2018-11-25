Вс, 25.11.2018
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  • Видео: исследователи нашли в воде живой эмбрион акулы

Видео: исследователи нашли в воде живой эмбрион акулы

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Американские специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований сняли живой эмбрион акулы, пишет korrespondent.net. Ролик был опубликован на YouTube-канале SciNews.

Редкое видео удалось снять у берегов Пуэрто-Рико на глубине около 250 метров. Живой эмбрион акулы прикрепился к водоросли. На кадрах видно, что в прозрачном "коконе" движется малек акулы к которому прикреплен "мешочек" с питательными веществами.

Подавляющее большинство видов акул являются живородящими, поэтому живой эмбрион рыбы нечастое явление.

Ученые признались, что не видели ничего подобного.

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