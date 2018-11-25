Видео: исследователи нашли в воде живой эмбрион акулы

Редкое видео удалось снять у берегов Пуэрто-Рико на глубине около 250 метров. Живой эмбрион акулы прикрепился к водоросли. На кадрах видно, что в прозрачном "коконе" движется малек акулы к которому прикреплен "мешочек" с питательными веществами.