Ученые: африканскую мегафауну уничтожили не люди

Предки человека не виноваты в исчезновении африканской мегафауны, утверждают американские учёные. Раньше считалось, что вымирание крупных растительноядных животных было следствием антропогенного фактора. Однако специалисты Университета штата Юта выяснили, что численность крупных млекопитающих на Африканском континенте стала сокращаться из-за изменения климата 4,6 млн лет назад, пишет RT.
То есть более чем за миллион лет до того, как наши предки научились изготавливать орудия труда. В этот период уровень углекислого газа в атмосфере начал снижаться, что привело к гибели деревьев и кустарников в саванне. В результате древние гиганты лишились привычной пищи и начали вымирать.
Ранее учёные предполагали, что в вымирании представителей африканской мегафауны виноваты охотившиеся на них предки человека.
Миллионы лет назад в Африке обитали динотерии — родственники современных слонов, вес которых мог превышать 15 тонн, сиватерии — крупнейшие жвачные животные, представители семейства жирафовых, и многие другие растительноядные млекопитающие. Однако примерно 4,6 млн лет назад все эти гиганты животного мира начали исчезать. Сегодня в Африке осталось лишь пять видов крупных растительноядных: бегемот, жираф, слон, а также белый и чёрный носороги.
Антропологи во главе с доцентом кафедры антропологии в Университете штата Юта Тайлером Фэйтом проанализировали данные обо всех крупных растительноядных животных весом более 900 кг, населявших Африку в течение последних 7 млн лет.
Отмечается, что самые ранние каменные орудия могли начать использоваться порядка 2,4 млн лет назад, а значительный уровень охотничьей деятельности предков человека начался лишь 50 тыс. лет назад.
Учёные проанализировали данные о климатической и экологической ситуации того периода, в частности о содержании углекислого газа в атмосфере, а также о концентрации стабильных изотопов углерода в зубах древних растительноядных животных, что позволило определить соотношение растений в их диете. Оказалось, что примерно 4,6 млн лет назад уровень углекислого газа в атмосфере начал снижаться. Из-за этого крупные деревья и кустарники начали постепенно погибать, уступая место пастбищам. Растительный покров саванны начал меняться, становясь более открытым и безлесным, и крупные млекопитающие лишились своей привычной пищи.
«За всю историю человечества воздействие антропогенного фактора на биоразнообразие Земли было значительным, а иногда катастрофическим. Но в этом случае наши предки невиновны. Исчезновение гигантских млекопитающих связано с изменениями в окружающей среде, — отметил Фэйт. - Наше исследование показывает, что изменение климата и окружающей среды сыграло ключевую роль в имевших место в Африке вымираниях животных», — добавил Фэйт.
При этом соавтор исследования, Пол Кох из Калифорнийского университета, добавил, что именно исчезновение гигантских растительноядных могло привести к вымиранию представителей хищной мегафауны, таких как саблезубые тигры, которые охотились на крупную добычу.