Ученые: африканскую мегафауну уничтожили не люди

То есть более чем за миллион лет до того, как наши предки научились изготавливать орудия труда. В этот период уровень углекислого газа в атмосфере начал снижаться, что привело к гибели деревьев и кустарников в саванне. В результате древние гиганты лишились привычной пищи и начали вымирать.

Ранее учёные предполагали, что в вымирании представителей африканской мегафауны виноваты охотившиеся на них предки человека.

Миллионы лет назад в Африке обитали динотерии — родственники современных слонов, вес которых мог превышать 15 тонн, сиватерии — крупнейшие жвачные животные, представители семейства жирафовых, и многие другие растительноядные млекопитающие. Однако примерно 4,6 млн лет назад все эти гиганты животного мира начали исчезать. Сегодня в Африке осталось лишь пять видов крупных растительноядных: бегемот, жираф, слон, а также белый и чёрный носороги.

Антропологи во главе с доцентом кафедры антропологии в Университете штата Юта Тайлером Фэйтом проанализировали данные обо всех крупных растительноядных животных весом более 900 кг, населявших Африку в течение последних 7 млн лет.

Отмечается, что самые ранние каменные орудия могли начать использоваться порядка 2,4 млн лет назад, а значительный уровень охотничьей деятельности предков человека начался лишь 50 тыс. лет назад.

Учёные проанализировали данные о климатической и экологической ситуации того периода, в частности о содержании углекислого газа в атмосфере, а также о концентрации стабильных изотопов углерода в зубах древних растительноядных животных, что позволило определить соотношение растений в их диете. Оказалось, что примерно 4,6 млн лет назад уровень углекислого газа в атмосфере начал снижаться. Из-за этого крупные деревья и кустарники начали постепенно погибать, уступая место пастбищам. Растительный покров саванны начал меняться, становясь более открытым и безлесным, и крупные млекопитающие лишились своей привычной пищи.

«За всю историю человечества воздействие антропогенного фактора на биоразнообразие Земли было значительным, а иногда катастрофическим. Но в этом случае наши предки невиновны. Исчезновение гигантских млекопитающих связано с изменениями в окружающей среде, — отметил Фэйт. - Наше исследование показывает, что изменение климата и окружающей среды сыграло ключевую роль в имевших место в Африке вымираниях животных», — добавил Фэйт.