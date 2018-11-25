Сбежавшую с соревнований лошадь нашли в десятке километров от места забега

Лошадь, которая вчера во второй половине дня сбежала с забега рядом с Тарту, нашли сегодня утром почти в десятке колиметров от места проведения соревнований, в деревне Мури волости Луунья, пишет Tartu Postimees.
Четырехлетняя кобыла по имени Чили приехала на соревнования со своей хозяйкой Леаной Томилиной и сбежала сразу, как только вышла из трейлера. «Это были первые ее соревнования, и, видимо, в трейлере ей не понравилось», - говорит Томилина. Хозяйка с друзьями искала лошадь до полуночи, а сегодня около 11 часов утра ей позвонили из Loodus BioSPA в деревне Мури. Несмотря на пережитое приключение, Чили повела себя храбро и позволила людям подойти к ней.
Сейчас беглянка находится дома на хуторе в Реола. «В другой раз мы будем умнее», - сказала Томилина и добавила, что таких приключений никому не пожелаешь.