Жуткая находка в Таллинне: восемь запертых в клетках собак бросили на улице

На прошлой неделе вечером во вторник патрулю МуПо поступил вызов в таллиннский микрорайон Меривялья, по адресу Ляэне-теэ,33. На месте были также НКО Группа по спасению животных (MTÜ Loomapäästegrupp) и полиция. Причина вызова — брошенные на участке три железных клетки с восемью собаками. Животные, видимо, часами ждали помощи: они были голодные, испытывали жажду, страх и проявляли агрессию в отношении своих спасителей, пишет Postimees.
Возле клеток были оставлены несколько пакетов, в которых нашли собачий сухой корм, несколько ошейников и мисок, а также несколько коробок куриных яиц. В пакете также нашли письмо на английском языке, где были перечислены имена собак, их предпочтения в еде и привычки. «Это было письмо с весьма непонятным содержанием, - рассказала приехавшая на место в составе Группы по спасению животных Катрин Лехтсер. - Расшифровали, что некоторым собакам запретили давать свинину и некоторых приказали давать куриные яйца».
По оценке спасателей животных, речь может идти об одном помете собак, которых вязали между собой — у трех помещенных в одну клетку собак было заметно расстройство развития глаз, из которых тек гной. В другой клетке сидели робкие щенки.
Поскольку собаки не вместили в автобус приюта, на место вызвали патрульный автобус МуПо, чтобы переутомленных собак доставили в Мустамяэскую ветеринарную клинику. К сожалению, из-за агрессивности животных пришлось отказаться от необходимых процедур и собак доставили в Таллиннский приют для животных на Пальяссааре. Дальнейшая судьба собак будет известна в ближайшие дни, после основательного осмотра ветеринаром и результатов анализов.
По словам Группы по спасению животных, ситуация заставляет волноваться. «По нашим данным, в Эстонии около трех больших колоний собак. Если их владельцы в какой-то момент решат также поступить и куда-то на территорию Таллинна, например, 30-40 собак сразу бросить, с этим количеством брошенных животных будет весьма сложно справиться. И почему таллиннские налогоплательщики должны платить за действия халатных хозяев. В любом случае большое спасибо защитникам правопорядка, без их помощи нам было бы очень сложно справиться», - сказали защитники животных.