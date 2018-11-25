Жуткая находка в Таллинне: восемь запертых в клетках собак бросили на улице

Возле клеток были оставлены несколько пакетов, в которых нашли собачий сухой корм, несколько ошейников и мисок, а также несколько коробок куриных яиц. В пакете также нашли письмо на английском языке, где были перечислены имена собак, их предпочтения в еде и привычки. «Это было письмо с весьма непонятным содержанием, - рассказала приехавшая на место в составе Группы по спасению животных Катрин Лехтсер. - Расшифровали, что некоторым собакам запретили давать свинину и некоторых приказали давать куриные яйца».

По оценке спасателей животных, речь может идти об одном помете собак, которых вязали между собой — у трех помещенных в одну клетку собак было заметно расстройство развития глаз, из которых тек гной. В другой клетке сидели робкие щенки.

Поскольку собаки не вместили в автобус приюта, на место вызвали патрульный автобус МуПо, чтобы переутомленных собак доставили в Мустамяэскую ветеринарную клинику. К сожалению, из-за агрессивности животных пришлось отказаться от необходимых процедур и собак доставили в Таллиннский приют для животных на Пальяссааре. Дальнейшая судьба собак будет известна в ближайшие дни, после основательного осмотра ветеринаром и результатов анализов.