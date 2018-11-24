Фото и видео: в Таллинне прошло шествие защитников животных

В субботу такие же акции прошли также в Риге и Стокгольме.

14 ноября 18 депутатов Рийгикогу вновь выступили с законопроектом, запрещающим в Эстонии разведение животных исключительно для производства меха. Разработанный в сотрудничестве с организациями по защите животных законопроект предоставит пушным фермам пять лет на закрытие своей деятельности, запрет согласно планам должен вступить в силу 1 июня 2024 года.

Запрет на разведение животных исключительно для производства меха поддержали действующие в стране организации защиты животных и более 70 предприятий различных отраслей. Инициированная Loomus международная петиция собрала уже 46 500 подписей.