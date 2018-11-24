Фото и видео: на финских пушных фермах процветает каннибализм

Финская организация по защите прав животных Oikeutta eläimille опубликовала свежие видеоролики и фотографии, которые доказывают наличие каннибализма на пушных фермах, пишет Lemmik.
На фотографиях видна погибшая норка, которая была оставлена в клетке и съедена сородичами. Клетки маленькие, пустые и грязные. По словам участвовавшего в съемках Кристо Мууримаа, норки страдают от каннибализма точно так же, как и лисы, которые в прошлом году попали в СМИ. Недаво Мууримаа опубликовал книгу о пушных фермах. Книга будет представлена зоозащитной организацией MTÜ Loomus в начале декабря в Таллинне.
По словам руководителя MTÜ Loomus Кадри Таперсон, каннибализм встречается на всех пушных фермах независимо от страны: «Неописуемо ужасную ситуацию поможет изменить только полный запрет. Loomus и его соратники требуют запретить пушные фермы в Эстонии уже 13 лет. Я не представляю, какие еще нужны доказательства, что эта ситуация ненормальна».
Сегодня в 12.00 в Таллинне MTÜ Loomus проводит шествие в поддержку животных.