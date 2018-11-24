Суд в Приморье наложил арест на косаток, содержащихся в "китовой тюрьме"

"По ходатайству следователя суд наложил арест. Наложена обеспечительная мера, чтобы животных не вывезли. Она будет действовать столько, сколько потребуется", - сказала А.Римская.

В конце октября Гринпис России и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края с целью последующей продажи в иностранные океанариумы незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. По информации экологов, крупные морские млекопитающие содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

По информации следствия, с июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений несколько юрлиц выловили 12 косаток и 90 белух.