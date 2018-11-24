Суд в Приморье наложил арест на косаток, содержащихся в "китовой тюрьме"

В Приморье суд наложил арест на белух и косаток, которые содержатся в бухте Средней Приморского края, сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
"По ходатайству следователя суд наложил арест. Наложена обеспечительная мера, чтобы животных не вывезли. Она будет действовать столько, сколько потребуется", - сказала А.Римская.
В конце октября Гринпис России и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края с целью последующей продажи в иностранные океанариумы незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. По информации экологов, крупные морские млекопитающие содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительным.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
По информации следствия, с июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений несколько юрлиц выловили 12 косаток и 90 белух.
Установлено, что 11 особей косаток являются детенышами, не достигшими половой зрелости, и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше 1 года.