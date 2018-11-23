Приходите в приют посидеть у камина

23 и 24 ноября с 19.00 такая возможность появится у всех желающих: четвероногие обитатели расположенного в центре Таллинна кошачьего приюта Kasside Turvakodu ждут гостей, чтобы вместе бороться с холодом и темнотой, пишет Lemmik . Чтобы посидеть вместе у камина, послушать истории об обитателях приюта и согреться.

Вечер у камина в приюте платный, но каждый участник сам решит, какую сумму оставить в пользу приюта – весь доход будет передан в фонд первой помощи Kasside Turvakodu, средства которого идут на покрытие расходов на лечение раненых животных. На месте можно будет приобрести светоотражатели, паззлы и даже увидеть первый календарь с животными на 2019 год.