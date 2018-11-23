Птицы чудом уцелели во время пожара
23 ноября 2018, 13:40
Вчера на Сааремаа нескольким курицам улыбнулась удача – им чудом удалось спастись из горящего здания, которое служило птицам домом, пишет Lemmik.
22 ноября в 12.23 спасатели получили вызов в поселок Асте, где горел садовый дом, использовавшийся для содержания кур. Огонь удалось потушить за полчаса, в результате пожара ни одна птица не пострадала.
Все курицы во время возгорания были на улице. По первоначальным данным, их хозяин готовил птицам еду при помощи печи, которая и стала причиной пожара.