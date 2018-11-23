Галерея: самые смешные в мире фотографии животных

Конкурс организовали два фотографа: Том Суллам (Tom Sullam) и Пол Джойнсон-Хикс (Paul Joynson-Hicks), которые таким образом решили привлечь внимание к теме защиты природы и помощи животным. На проходивший четвертый год подряд конкурс прислали тысячи фотографий, из которых судьи выбрали 41. В этом году каждый участник смог проголосовать за свою любимую фотографию.