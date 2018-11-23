Галерея: самые смешные в мире фотографии животных

Конкурс на самые смешные в мире фотографии животных Comedy Wildlife Photography Awards закончился и недавно были объявлены победители, пишет Lemmik.
Конкурс организовали два фотографа: Том Суллам (Tom Sullam) и Пол Джойнсон-Хикс (Paul Joynson-Hicks), которые таким образом решили привлечь внимание к теме защиты природы и помощи животным. На проходивший четвертый год подряд конкурс прислали тысячи фотографий, из которых судьи выбрали 41. В этом году каждый участник смог проголосовать за свою любимую фотографию.
Получившая главный приз за фото «Шокированной белки» Мэри Макгоуэн (Mary McGowan) может похвастаться двойным титулом: ее фото признало лучшим не только жюри конкурса, но и публика. Победительница помимо титула получит приз ручной работы и недельный сафари-рейс.