Крупнейшая в Южной Корее бойня собак наконец-то снесена
22 ноября 2018, 17:41
В Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню, на которой производилось мясо собак для употребления в пищу, сообщает RT со ссылкой на KBS News.
Отмечается, что на бойне «Тхэпхендон» в городе Соннам с 1990-х годов были забиты около 80 тысяч собак. Предприятие поставляло мясо животных своим заказчикам по всей стране.
Уточняется, что снос построек откладывался с декабря прошлого года, так как собственники оспаривали решение властей города.