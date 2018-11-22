Чт, 22.11.2018
  • Барбос
  • Крупнейшая в Южной Корее бойня собак наконец-то снесена

Крупнейшая в Южной Корее бойня собак наконец-то снесена

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото носит иллюстративный характер.

ФОТО: Margus Ansu

В Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню, на которой производилось мясо собак для употребления в пищу, сообщает RT со ссылкой на KBS News.

Отмечается, что на бойне «Тхэпхендон» в городе Соннам с 1990-х годов были забиты около 80 тысяч собак. Предприятие поставляло мясо животных своим заказчикам по всей стране.

Уточняется, что снос построек откладывался с декабря прошлого года, так как собственники оспаривали решение властей города.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ