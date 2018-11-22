В Тарту открывается модный центр для домашних животных

«Во многих домах Аннелинна живут кошки, собаки, мыши, крысы, черепахи, кролики или другие животные, - говорит исполнительный директор PetCity Хендрик Тибар. – Теперь у владельцев этих животных есть отличное место неподалеку от дома, которое можно хоть каждый день посещать со своим животным, получить помощь ветеринара, что-то приобрести для своего хвостатого члена семьи или просто поискать что-то интересно».

Тибар советует до прихода морозов привести своих животных на ветеринарный осмотр, при необходимости вакцинировать и обработать от паразитов. Холодная погода может спровоцировать у животных артрит, аллергию, воспаление ушей и другие проблемы.

Кроме всего прочего в центре можно приобрести все необходимое для животных: качественный и прочный светоотражатель или фонарик, ремешок, оснащенный номером телефона хозяина, воск для подушечек лап, который защитит от повреждений во время морозов и многое другое.

Первые 400 покупателей получат подарок для своих домашних животных, а также поучаствовать в благотворительной акции в пользу Varjupaikade MTÜ.