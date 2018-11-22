Чт, 22.11.2018
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Возможно только в Эстонии: школьница принесла на урок живую курицу Смотрите видео!

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Ученица Выруской кесклиннаской школы принесла на урок курицу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Птица попала в школу абсолютно легально. Все дело в том, что ученики третьего класса могли взять с собой домашних животных. Для одной девочки домашним животным оказалась курица.

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