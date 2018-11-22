Возможно только в Эстонии: школьница принесла на урок живую курицу

БарбосО птичкахВозможно только в Эстонии: школьница принесла на урок живую курицуВозможно только в Эстонии: школьница принесла на урок живую курицу Смотрите видео!rus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать22 ноября 2018, 14:14 ПоделитьсяУченица Выруской кесклиннаской школы принесла на урок курицу, передает Lõuna-Eesti Postimees.Птица попала в школу абсолютно легально. Все дело в том, что ученики третьего класса могли взять с собой домашних животных. Для одной девочки домашним животным оказалась курица.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвырукурицаурокученицашкола