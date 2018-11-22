Grey Dogs: о собаках, людях, эвтаназии и ответственности

- Как и когда был создан ваш приют?

Работу мы начали в 2000 году. Совершенно случайно, отец Александра купил участок земли для себя по соседству с приютом для животных, который тогда принадлежал «Кохтла эламу». В приюте все было неблагополучно, часто менялись работники. Так продолжалось несколько лет и в один момент, нам предложили заняться этой работой. Муж спросил у меня: «Возьмемся?». Я тогда не раздумывая согласилась. Нам было лет по 25, неопытные, только энтузиазм и желание заниматься своим делом. У меня был хотя бы опыт общения с животными, а у мужа даже хомяка никогда не было.

Когда устроились на работу в приют, у нас был только свой микроавтобус и база, которую из себя представлял полуразрушенный сарай с будками, и еще нам передали ружье для отлова, которое стреляет транквилизаторами. К слову, мы давно им не пользуемся.

Собак было огромное количество, кастрация тогда была не в моде, поэтому по городу бегали стаи разношерстных собак всех размеров и цветов. Кошками тогда вообще не занимались, даже вопроса об этом не стояло, это было никому не нужно в то время. Кормление собак было не продуманно и мы что-то сами варили, покупали, потом бабушка какая-то пожертвовала нам мешок крупы гречневой, это был такой подарок, об этом даже в газете написали. Потом договорились со школами – столовые отдавали остатки еды и это уже была роскошь.

Директор «Кохтла эламу», который всем этим руководил, вкладываться в приют не хотел. Мы с мужем понимали, что, чтобы улучшить условия приюта, рассчитывать надо только на себя. И большой плюс, что наш участок был соседним с приютом. Подумав, мы предложили директору зарегистрировать нашу с мужем фирму и переписать приют на нее. Директор согласился и даже поспособствовал перерегистрации на нашу фирму договора на отлов собак с Кохтла-Ярве и Йыхви. Так, в 2001 году мы основали наш Grey Dogs

Девять лет мы с мужем работали только вдвоем, от отлова до строительства, без выходных и отпусков. Заработанные деньги копили и вкладывали в строительство нашего приюта. При этом, на протяжение четырех лет мы арендовали еще и соседнюю территорию, где был приют раньше.

Все это строительство было на тот момент нелегально, мы тогда не знали всех правил, строили исходя из материальных возможностей. Потом это все оформляли чтобы легализовать эту стройку, заплатили еще кучу денег. Приют небольшой, всего лишь пять внутренних и девять наружных вольеров. Это все, что мы могли себе позволить территориально и по финансам. Помню, когда построили новые вольеры, перевели туда собак, какое это было счастье! Вольеры новые, относительно просторные.