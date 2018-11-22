Grey Dogs: о собаках, людях, эвтаназии и ответственности

Кохтла-ярвеский приют для животных Grey Dogs является одним из официальных приютов в Ида-Вирумаа, расчитаным на кошек и собак, его владельцы Олеся и Алексадр Ключанкины рассказали «Барбосу» о своей работе.
- Как и когда был создан ваш приют?
Работу мы начали в 2000 году. Совершенно случайно, отец Александра купил участок земли для себя по соседству с приютом для животных, который тогда принадлежал «Кохтла эламу». В приюте все было неблагополучно, часто менялись работники. Так продолжалось несколько лет и в один момент, нам предложили заняться этой работой. Муж спросил у меня: «Возьмемся?». Я тогда не раздумывая согласилась. Нам было лет по 25, неопытные, только энтузиазм и желание заниматься своим делом. У меня был хотя бы опыт общения с животными, а у мужа даже хомяка никогда не было.
Когда устроились на работу в приют, у нас был только свой микроавтобус и база, которую из себя представлял полуразрушенный сарай с будками, и еще нам передали ружье для отлова, которое стреляет транквилизаторами. К слову, мы давно им не пользуемся.
Собак было огромное количество, кастрация тогда была не в моде, поэтому по городу бегали стаи разношерстных собак всех размеров и цветов. Кошками тогда вообще не занимались, даже вопроса об этом не стояло, это было никому не нужно в то время. Кормление собак было не продуманно и мы что-то сами варили, покупали, потом бабушка какая-то пожертвовала нам мешок крупы гречневой, это был такой подарок, об этом даже в газете написали. Потом договорились со школами – столовые отдавали остатки еды и это уже была роскошь.
Директор «Кохтла эламу», который всем этим руководил, вкладываться в приют не хотел. Мы с мужем понимали, что, чтобы улучшить условия приюта, рассчитывать надо только на себя. И большой плюс, что наш участок был соседним с приютом. Подумав, мы предложили директору зарегистрировать нашу с мужем фирму и переписать приют на нее. Директор согласился и даже поспособствовал перерегистрации на нашу фирму договора на отлов собак с Кохтла-Ярве и Йыхви. Так, в 2001 году мы основали наш Grey Dogs
Девять лет мы с мужем работали только вдвоем, от отлова до строительства, без выходных и отпусков. Заработанные деньги копили и вкладывали в строительство нашего приюта. При этом, на протяжение четырех лет мы арендовали еще и соседнюю территорию, где был приют раньше.
Все это строительство было на тот момент нелегально, мы тогда не знали всех правил, строили исходя из материальных возможностей. Потом это все оформляли чтобы легализовать эту стройку, заплатили еще кучу денег. Приют небольшой, всего лишь пять внутренних и девять наружных вольеров. Это все, что мы могли себе позволить территориально и по финансам. Помню, когда построили новые вольеры, перевели туда собак, какое это было счастье! Вольеры новые, относительно просторные.
Со временем мы заключили договоры на отлов собак почти со всеми городами уезда, работали на износ. Тогда по закону управа компенсировала только три дня содержания животного в приюте (сейчас 14), а потом – делай что хочешь. Скольких могли, мы тянули, но пристройство было в разы ниже, чем теперь, потому что животных было очень много, места и спроса мало. Не было интернет-сообществ, которые могли бы как-то помочь, как теперь. Культуры обращения с животными тоже не было, их не кастрировали, выпускали на самовыгул. Был такой бардак!
В 2009-2010 мы стали заниматься и кошками. Перед этим мы построили вторую часть нашего приюта для содержания кошек. Сделали четыре общих комнаты с половым отоплением и помещение с клеточным содержанием, мойку с кухней, туалет, кабинет. К сожалению, на большее нашей территории не хватило. Наняли дополнительных работников. Самыми первыми нашими помощниками были частники и школы – они начали собирать пожертвования, уже после того, как основное было готово.
- Людей обычно очень волнует вопрос усыпления. Усыпляют ли сейчас в приютах животных?
В любом приюте присутствует эвтаназия, ее не может не быть, если официальные организации, заключающие договоры на отловы, регулярно доставляют бродячих животных. Об этом не принято говорить, но это так.
- Ходят слухи, что 14 дней держат, потом усыпляют, бывает так?
Мы через 14 дней можем усыпить животное агрессивное, совсем безнадежно старое, хотя у нас масса случаев пристройства и старых собак. Это не значит, что если старая, то сразу приговор, все индивидуально. Но если мы понимаем, что никак не найдем ей дом, то принимаем решение об усыплении. Да, очень жалко, но надо быть реалистами и уметь принимать такие жесткие решения. С собаками усыпления почти не происходит, а с кошками – случается, кошек очень много, а стольких желающих на них нет. Если у нас есть возможность отдать животных волонтерам на передержку, мы так и делаем, но это редкость, таких добровольцев, готовых помогать, мало. По договору мы обязаны забирать животных с улицы, город не волнует, что с ними будет дальше. Если резюмировать: усыпление присутствует, но не в таких количествах, как это подается в некоторых сообществах.
До тех пор, пока люди бесконтрольно заводят, плодят, выбрасывают, не кастрируют животных, будет проблема их переизбытка, усыпления не избежать. С собаками ситуация гораздо лучше: пристройство или возврат домой доходят до 87%. По кошкам мы таким результатом похвастаться не можем. По закону, на улице не должно быть бродячих животных. Нравится это кому-то или нет. В основном, это всем не нравится. Но ратуют за то, чтобы не убирать с улицы, единицы, которых это не трогает. Ну живут там какие-то кошки на улице, пусть живут, лишь бы не в приют. Но если бы кошки приносили урон лично им, то эти люди заняли бы другую позицию. Я лично за то, чтобы у каждого животного было ответственное лицо, тогда будет порядок. Вообще, это псевдожалость: пускай эта кошка живет на улице, болеет, ее машины сбивают, лишь бы не в приют. А на деле кормление кошачьих колоний никак не способствует улучшению ситуации.
Так будет до тех пор, пока регистрация животных не станет обязательной. Как ребенка регистрируют при рождении, так и котов с собаками должны. Тогда будет относительный порядок и ответственность. Но, кажется, в ближайшее время этого не случится. У самоуправлений нет на это средств У нас даже нет обязательного чипирования в городе.
Если вернуться назад, то за 18 лет мы изменили ситуацию в лучшую сторону по собакам, возможно, еще через столько же время у нас не будет и бездомных кошек. Хочется надеяться.
- Когда за животным приходит хозяин, от которого оно убежало, вы берете с него плату за отлов? Бывает, что из-за этого отказываются брать назад животное?
Плату берем, естественно. Бывает, конечно, 15-20% владельцев оставляют животных в приюте. Отлов стоит отдельно, сутки содержания - отдельно, плюс транспорт, в зависимости от того, где его нашли. Если человек на следующий день пришел, то ему это обойдется 30-40 евро, а если он две недели про свою собаку не вспоминал, то 160-170 евро. И тогда он, скорее всего, не станет забирать собаку, проще же на рынке взять за три рубля.
- Бывают хозяева, которых вы видите и понимаете - нельзя ему собаку возвращать? Она голодная, беспризорная и больная, например. Что вы делаете?
Конечно, бывают. Если они приходят в течение 14 дней, настаивают и предъявляют документы на собаку, оплачивают все расходы, мы не можем не отдать. Но таких случаев мало. Бывало так, что первый раз мы все-таки возвращали животное настойчивым владельцам, но предупреждали, что в следующий раз, если оно снова к нам попадет, то даже не приходите в приют. Так и случалось. Ну а если приходят после истечения 14 дней, тогда отказываем, конечно. Как правило, приходят либо в первые дни, либо вообще не приходят.
- Недавно была громкая история, когда собаку выкинули из машины и уехали. Что с ней? Накажут ли этих людей?
Эти горе-хозяева собаку еще и избивали, соседи даже вызывали полицию. Сейчас собака в Таллинне в приюте Pets, хороший добрый пес. Нарва-Йыэсуу написала на этих людей заявление в полицию, требуют компенсировать расходы на содержание и наказать за жестокое обращение. Ведь есть свидетели, машина опознана, камеры все зафиксировали, полиция в курсе. Если с учетом всех этих доказательств им за это ничего не будет – это, конечно, за гранью добра и зла. Тогда вообще непонятно, что делать дальше.
- Что делать, если соседи, например, жестоко обращаются с животным?
Звоните в полицию, в Ветеринарный департамент, а не в приют. Мы не имеем полномочий в таких случаях. Но бывает доходит до обсурда. Собаке 15-17 лет, она всю жизнь на цепи прожила, она накормлена , но в колтунах, например, или от старости уже не в лучшем виде. И вдруг это кого-то сильно начинает волновать. Собаку хотят определить в приют случайные свидетели. Ну подумайте, зачем это все? Собака так прожила всю свою долгую жизнь, она сыта, у нее есть хозяева. Сколько ей осталось? В приюте ей лучше не будет, потому что каким бы ни был приют хорошим, для собаки это стресс от нового места и в таком возрасте она никому не будет нужна. Не всегда надо остро реагировать. Если животное избивают или морят голодом, это другое, тут нужна полиция и прочие организации, но такие случаи, как я описала – совсем другое дело. Надо четко их разделять.
- В соцсетях девочка лет 12 отдавала таксу, потому что собака якобы мешает соседям сверху и снизу, те и другие пенсионеры. По словам тех, кто знает семью, соседи угрожают убить собаку, угрожают самой девочке, когда видят ее во дворе. Что можно сделать девочке в таком случае?
Я не знаю, что там за ситуация, если предположить, что собака действительно сумасшедшая, надо решать проблему, с соседями договариваться. Есть люди, которые не хотят идти навстречу, тогда начинается война. Я считаю, что владелец собаки должен решать проблему, если она существует.
- Но ведь точно такой же проблемой могут быть дети, которые плачут, старики, которые стучат тростью или громко слушают телевизор, молодежь, которая устраивает вечеринки. У нас есть такое понятие, как ночной покой, который начинает с 23.00, а до этого времени можно шуметь. Это же практически общежитие и невозможно обеспечить абсолютную тишину, разве нет?
С одной стороны – общежитие, но с другой, люди должны относиться друг к другу уважительно. Если дети ведут себя как невоспитанные собаки, то и таких детей надо воспитывать. То же самое с собаками. Ничто не должно доходить до абсурда, естественно, но есть элементарные правила приличия, которые должны соблюдать все. Можно где-то иногда делать поблажки, но в целом стоит стараться быть хорошими соседями, быть взаимовежливыми. Мы не знаем насколько та такса мешала соседям, если действительно мешала, а владельцы не смогли изменить ситуацию, то передача в другие руки вполне оправдана. Если руки достойные, конечно.
- По каким причинам животные оказываются в приюте и часто ли эти причины реальные или обычно надуманные? Вы уговариваете хозяев не отдавать животное?
Все индивидуально, бывает, что надо трезво смотреть на вещи: ребенок сильно страдает от аллергии, например, тогда, конечно, лучше кошке подыскать новый дом. Насколько надуманы эти причины, я не знаю, люди либо говорят правду, либо нет. Всё рассчитано на совесть. Опять же, если бы была поголовная регистрация, надуманных причин таких как: «Я нашла кошку/собаку, это не моя, возьмите», можно было бы избежать. Владельцы должны были бы оплачивать содержание своего животного в приюте, что вполне естественно. Учитывая такое положение, возможно, многие бы просто не заводили изначально себе животных, чтобы потом не тратиться, и это очень правильно. А также можно было иметь черный список подобных граждан: если человек уже сдал одну собаку в приют, ему другую не дадут. Но никто не будет этим заниматься, это же все деньги.
Если я вижу, что хозяин сомневается, отдавать ли собаку, и хочет об этом поговорить, я с ним пообщаюсь. Но если я вижу, что обсуждать не хотят – в душу не полезу. Но в основном, если пришли сдавать – сдадут. Человек не сразу ведь решает отдать собаку, он долго думает и «созревает» до приюта, так что это, как правило, уже окончательное решение.
- Как собаки и кошки переживают разлуку? Тоскуют по хозяевам?
Почти у всех собак стресс от попадания в новую среду, да еще и хозяина рядом нет. Но не нужно собак очеловечивать и думать, что они умрут от тоски. От тоски еще никто у нас не умер, а вот на фоне стресса и пониженного иммунитета подхватить инфекцию и заболеть, а то и, не дай бог, умереть – это реальные случаи, но редкие. Как правило, все довольно быстро адаптируются в приюте. Я не говорю сейчас о диких собаках или кошках, с ними сложнее.
Некоторые животные прекрасно себя чувствуют в приюте с первого дня, бывали случаи, что и уходить не хотели. Историй разных много. Сдавали очень агрессивных собак, или отлавливали, которые и хозяев своих кусали, а я умудрялась находить с ними общий язык. Почти со всеми. Понимала по поведению собаки, по взгляду и жестам, что время пришло и можно выпускать «тигра» из клетки. Я ни разу не была покусана собакой, кстати.
- Со временем отношение людей к животным поменялось?
Да, культура появилась, ответственность, бегающую собаку увидели – сразу ищут хозяев. Раньше этого не было. Люди стали более ответственными в массе своей, бездомных собак почти нет. Есть самовыгульные, у кого-то убегают вечно, но в целом стало лучше. Чего не сказать о ситуации с кошками.
- Как вы выбираете животному новых хозяев? Бывает, что отказываете желающим взять собаку?
Бывает, отказываю. При выборе хозяина полагаюсь на интуцию, опыт, ну и в целом смотрю на человека, были ли раньше животные и т.д. Конечно, говорю с людьми, которые хотят взять животное. К сожалению иногда попадаются не те люди и животных либо возвращают, либо что еще хуже, потом вылавливаем бегающих на улице. Но, таких случаев тоже мало, к счастью.
- Как вы справляетесь с эмоциональной нагрузкой?
Сейчас уже неплохо, ко всему со временем привыкаешь.