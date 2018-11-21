Защитники животных организуют в Таллинне шествие

В субботу такие же акции пройдут также в Риге и Стокгольме, сообщил в среду BNS представитель Loomus.

Loomus призывает принять участие в шествии тех, кто считает, что животные достойны большей защиты. "В 2017 году в марше в пользу животных участвовали 300 человек. В этом году мы побьем рекорд и покажем творцам законов, что нельзя отстраняться от темы благополучия животных”,- сказала руководительница Loomus Кадри Таперсон.

14 ноября 18 депутатов Рийгикогу вновь выступили с законопроектом, запрещающим в Эстонии разведение животных исключительно для производства меха. Разработанный в сотрудничестве с организациями по защите животных законопроект предоставит пушным фермам пять лет на закрытие своей деятельности, запрет согласно планам должен вступить в силу 1 июня 2024 года.

Запрет на разведение животных исключительно для производства меха поддержали действующие в стране организации защиты животных и более 70 предприятий различных отраслей. Инициированная Loomus международная петиция собрала уже 46 500 подписей.

Запрет на разведение животных исключительно для производства меха действует в Великобритании, Бельгии, Австрии, Голландии, Чехии, Македонии, Хорватии, Словении, Бразилии и Боснии и Герцеговине. В Дании и Швеции запрещены фермы по разведению лис, в Италии и Швейцарии установлены такие жесткие требования к зверофермам, что они прекратили существование. Норвегия обещала запретить зверофермы с 2025 года.