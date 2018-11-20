На болотах Эстонии обнаружили редкого гаршнепа

Гаршнеп — гнездящаяся птица семейства бекасовых, входящий в сибирский фаунистический комплекс вид, основной ареал которого находится в зонах тайги и лесотундры. Эстония — юго-западная граница области распространения гаршнепа, большинство мест гнездования этой птицы находятся в зоне тайги, простирающейся на восток Эстонии.

Прежние оценки численности гаршнепов в Эстонии были неточными из-за недостатка данных и колебались в пределах от 5 до 60 пар, и время от времени появлялись сомнения в том, продолжает ли этот вид гнездиться в Эстонии. Поскольку гаршнеп вьет гнезда в крайне труднопроходимых, топких и грязных трясинах и ведет скрытый ночной образ жизни, то опознать его можно только по звукам, издаваемым самцами ночью во время тока.

«Учет гаршнепов был настоящим приключением даже для нашей очень опытной команды. Мы работали по ночам в самых труднопроходимых частях эстонских болот и при необходимости даже ночевали в пункте учета птиц. Возможно, что в ходе следующей инвентаризации эти работы выполнят уже при помощи записывающих устройств и дронов. Но услышать, как токует гаршнеп, - это стоило бессонных ночей», - рассказал биолог-консервационист Xenus Ханнес Пехлак, проводивший инвентаризацию в 2017 и 2018 годах.

В Эстонии размножающаяся часть популяции гаршнепа считается видом, находящимся под угрозой регионального вымирания, для защиты которого созданы четыре охранные зоны международного значения: Пухату, Мурака, Соомаа и Пейпсивеэре. К числу наиболее важных факторов риска относится ухудшение обстановки в подходящих гаршнепу местах обитания, то есть на трясинах, что происходит из-за изменения водного режима.

Целью инвентаризации было конкретизировать присутствие и область распространения гаршнепа в его исторических, а также в потенциальных местах обитания в период гнездования. С этой целью выбрали 40 пунктов мониторинга, где на протяжении последних двух лет по ночам вели наблюдение. Песню гаршнепа услышали в девяти пунктах в семи разных болотных системах, в том числе во всех зонах, где этот вид охраняется.

Согласно результатам, в Эстонии гнездятся как минимум 10-30 пар гаршнепов и ареал вида за последние десятилетия не сократился. Вместе с тем большая часть гнездящихся в Эстонии гаршнепов сосредоточена на болотах северо-востока Эстонии; тем не менее там численность вида за последние десять лет с большой долей вероятности немного сократилась.

На затопленных территориях переходных болот также были обнаружены несколько крупных нерестилищ остромордой лягушки, считающейся видом, близким к уязвимому положению.