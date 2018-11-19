В Муствеэ из колодца спасли выдру
19 ноября 2018, 16:27
Старые открытые колодцы, которые часто трудно заметить, опасны как для людей, так и для животных, пишет Lemmik. В минувшую пятницу в один из них провалилась выдра, на выручку которой поспешили спасатели.
16 ноября в 21.20 в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение, что в городе Муствеэ на улице Айя в старый открытый колодец провалилось животное. Прибывшие на место спасатели помогли выдре выбраться на волю и отпустили ее в природу.
Границу колодца обозначили лентами и сообщили об опасном месте в местное самоуправление.