Видео: сбитый на шоссе Таллинн-Нарва медведь пытается отползти на обочину Предупреждение! Видео может шокировать вас!
19 ноября 2018, 13:58
Это содержание предназначено только для взрослых.
Читатель Postimees Артем прислал в редакцию безрадостное видео - вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва в районе Тойла можно было увидеть медведя, которого сбила машина. Задние лапы животного не слушались, кое-как мишка смог переместиться с проезжей части на обочину.
По словам Артема, медведь был единственным пострадавшим, попавшие в ДТП люди остались невредимы. Видеорегистратор запечатлел, как в итоге медведь скрывается в темноте. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.
Исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс сказал, что к ним не поступала информация о сбитом животном.