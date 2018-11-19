Видео: в Индии открыли больницу для слонов, пострадавших от жестокого обращения

Среди других открытых в городе Матхура пациентов есть 67-летний слон Сузи и 40-летний Аша. Сузи из-за жестокого обращения потерял все свои коренные зубы и большую часть слуха. Аша стала жертвой жестокости в цирке, у нее воспалилась нога и она страдает от хронических проблем с конечностями.

В дикой природе Индии живут около 25 000 слонов, они считаются находящимся в опасности видом животных. С одной стороны слонов в этой стране почитают как символ культуры и религии, но с другой их уничтожают, если животные попадают в населенные пункты, где могут нанести ущерб урожаю, жилищу или даже затоптать человека. По всей Индии держат в клетках сотни слонов, чтобы развлекать туристов или проводить религиозные ритуалы. При этом с животными зачастую очень жестоко обращаются, применяя насилие, чтобы заставить их подчиняться приказам.

Ветеринары больницы для слонов помогают как раз тем животным, которые пострадали от руки владельцев, из-за чего стали хромыми, слепыми, получили раны или артрит. В больнице есть рентгеновские аппараты и сильные снотворные средства. По словам учредителей больницы и общества Wildlife SOS, их цель состоит не только в том, чтобы лечить животных, но и в том, чтобы обучать молодежь и детей, которых интересует тема защиты природы.