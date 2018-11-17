Директору цирка предъявили иск на 5 миллионов рублей после нападения львицы на ребенка
17 ноября 2018, 17:51
Прокурор предъявил иск на 5 миллионов рублей к директору цирка после нападения льва на девочку во время представления в Успенском районе Краснодарского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кубани.
"Иск прокурор предъявил. При рассмотрении судом уголовного дела будет также рассматриваться иск прокурора, который предъявлен в порядке статьи 44 УПК на сумму 5 миллионов рублей по возмещению морального вреда, причиненного потерпевшей в результате нападения льва, к директору цирка. Прокурор действует в интересах малолетнего ребенка", — пояснили в прокуратуре.
В октябре сообщалось, что во время представления в Успенском районе Краснодарского края лев напал на девочку. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован и прооперирован.