Директору цирка предъявили иск на 5 миллионов рублей после нападения львицы на ребенка

"Иск прокурор предъявил. При рассмотрении судом уголовного дела будет также рассматриваться иск прокурора, который предъявлен в порядке статьи 44 УПК на сумму 5 миллионов рублей по возмещению морального вреда, причиненного потерпевшей в результате нападения льва, к директору цирка. Прокурор действует в интересах малолетнего ребенка", — пояснили в прокуратуре.