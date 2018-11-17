Видео: пьяный енот напугал жителей США

В американском городе Милтон взволнованные граждане вызвали полицейских, чтобы те спасли от якобы бешеного животного. Правоохранители установили, что енот смаковал яблоки, которые уже забродили, в результате чего опьянел и начал вести себя неадекватно. В конце концов, енота, которому даже дали имя – Даллас, отпустили в привычную ему лесную среду.

После инцидента полиция штата Западная Вирджиния опубликовала на своей странице в Facebook обращение к гражданам: «Если вы видите необычного или дезориентированного енота – не подходите к нему. Он действительно может быть больным. Поэтому звоните нам и мы обо всем позаботимся», – говорится в сообщении.

Также в обращении отмечено, что случаи с подозрительными и якобы бешеными енотами, которые разгуливают улицам городов, действительно участились.