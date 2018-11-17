Видео: пьяный енот напугал жителей США

В Соединенных Штатах полиция «арестовала» подозреваемого в бешенстве енота. Впрочем, после того, как была установлена истинная причина странного поведения животного – его вывезли в лес и отпустили на волю, пишет «24ТВ» со ссылкой на новостной портал Нью-Йорка NYdailynews.
В американском городе Милтон взволнованные граждане вызвали полицейских, чтобы те спасли от якобы бешеного животного. Правоохранители установили, что енот смаковал яблоки, которые уже забродили, в результате чего опьянел и начал вести себя неадекватно. В конце концов, енота, которому даже дали имя – Даллас, отпустили в привычную ему лесную среду.
После инцидента полиция штата Западная Вирджиния опубликовала на своей странице в Facebook обращение к гражданам: «Если вы видите необычного или дезориентированного енота – не подходите к нему. Он действительно может быть больным. Поэтому звоните нам и мы обо всем позаботимся», – говорится в сообщении.
Также в обращении отмечено, что случаи с подозрительными и якобы бешеными енотами, которые разгуливают улицам городов, действительно участились.
К слову, в США проблема со странным поведением енотов – не нова. Например, летом 2018 годав Миннесоте енот забрался на одно из самых высоких зданий города и стал героем сети - он карабкался к вершине небоскреба почти 20 часов. А весной в городе Янгстаун, штат Огайо, жители встревожились из-за большого количества енотов, которые вели себя как зомби – становились на задние лапы и скалили зубы. В том случае животные оказались действительно больными, поэтому подлежали эвтаназии.