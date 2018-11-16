Пт, 16.11.2018
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  • Тиббс три года ждет свою семью

Тиббс три года ждет свою семью

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Тиббс.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Три года назад в один серый и скучный день в приюте появилась годовалая кошечка, которую назвали Тиббс, пишет Lemmik.

В первый день Тиббс прятала нос в своем гнезде и старалась быть незаметной. Однако благодаря заботе и любви сотрудников приюта кошка освоилась и стала доверять людям.

С того момента прошло много времени, но Тиббс не теряет надежду стать чьей-то домашней кошкой. Если вы хотите забрать Тиббс в свою семью или узнать о ней больше, свяжитесь с приютом по почте: info@kassideturvakodu.ee.

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