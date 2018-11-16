Латвия: забудьте национальных животных, выбирайте национальных насекомых!

Вторым символом государства было выбрано насекомое, да еще и одно из самых симпатичных – божья коровка! Эти красавицы часто встречаются в латышских сказках и детских книгах, а согласно национальным легендам, тому, что убьет божью коровку, грозят несчастья. Словосочетание, которым обозначают этих насекомых в Латвии, dieva sunīši с латышского буквально переводится как «божья собака». Официальное название божьих коровок звучит как mārīte, оно произошло от имени богини Māra, то есть Матери Земли.