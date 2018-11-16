Латвия: забудьте национальных животных, выбирайте национальных насекомых!

Наш сосед, Латвия, которая скоро отпразднует 100 лет со дня своего основания, одна из тех стран, которые не выбрали себе национальных животных, пишет Lemmik. Однако совсем без символов соседи не остались.
Так, в 1960 году национальной птицей латышей стала baltā cielava - белая трясогузка.
Вторым символом государства было выбрано насекомое, да еще и одно из самых симпатичных – божья коровка! Эти красавицы часто встречаются в латышских сказках и детских книгах, а согласно национальным легендам, тому, что убьет божью коровку, грозят несчастья. Словосочетание, которым обозначают этих насекомых в Латвии, dieva sunīši с латышского буквально переводится как «божья собака». Официальное название божьих коровок звучит как mārīte, оно произошло от имени богини Māra, то есть Матери Земли.
Кстати, в этом году в результате долгих споров национальным животным Эстонии выбрали волка.