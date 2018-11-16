Видео: магазин IKEA удивил клиентов великодушием

Жительница города Мартине Тациа одним холодным осенним днем решила купить мебель и к своему большому удивлению увидела в углу магазина несколько спящих собак. Выяснилось, что это местные бездомные животные, и руководство магазина решило дать им убежище в холодное время года.

По словам работников IKEA, четвероногие жильцы ежедневно получают еду и много внимания. Некоторые из них даже обрели новых хозяев в лице зашедших за мебелью клиентов. Магазин не рекламирует свою великодушную акцию, но его клиенты с удовольствием делятся хорошей новостью в соцсетях. Один из покупателей выразил надежду, что другие предприятия последуют примеру IKEA и откроют свои двери для бездомных животных.