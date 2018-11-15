Видео: коты два года безуспешно пытаются прорваться в музей

Летом 2016 года в этом заведении проходила фотовыставка домашних животных. В один из дней в музей попытался зайти Кен Чан, но в последний момент его остановил охранник. С того времени у Кен Чана появился рыжий «напарник». За последние два года одно из животных пытается проникнуть через главный вход как минимум два-три раза в неделю.