Видео: коты два года безуспешно пытаются прорваться в музей

Японские коты Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот) стали городскими знаменитостями. А все потому, что они уже два года безрезультатно пытаются попасть в городской художественный музей Ономити, расположенный в префектуре Хиросима, пишет tut.by со ссылкой на Fox News.
Летом 2016 года в этом заведении проходила фотовыставка домашних животных. В один из дней в музей попытался зайти Кен Чан, но в последний момент его остановил охранник. С того времени у Кен Чана появился рыжий «напарник». За последние два года одно из животных пытается проникнуть через главный вход как минимум два-три раза в неделю.
Однажды черный кот умудрился обмануть охранников, но перед вторыми дверями его заметили сотрудники музея. Каждая из неудачных попыток выкладывается на официальный твиттер, за которым следят тысячи пользователей.
Кен Чан и Гоу Чан считаются талисманами музея. Они живут неподалеку и с удовольствием позируют туристам.
映像『やっぱりニャ(>_<)（攻防はつづく）』（H300214）※スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介します。にゃんとも猫だらけニャン（ep1.5・不定期配信） #尾道 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #にゃんとも猫だらけ #cat pic.twitter.com/IgpI6rSAuv— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) February 14, 2018