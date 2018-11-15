Чт, 15.11.2018
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  • Видео: коты два года безуспешно пытаются прорваться в музей

Видео: коты два года безуспешно пытаются прорваться в музей

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Кот пытается попасть в музей, но его не пускает охрана.

ФОТО: Фото из Twitter

Японские коты Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот) стали городскими знаменитостями. А все потому, что они уже два года безрезультатно пытаются попасть в городской художественный музей Ономити, расположенный в префектуре Хиросима, пишет tut.by со ссылкой на Fox News.

Летом 2016 года в этом заведении проходила фотовыставка домашних животных. В один из дней в музей попытался зайти Кен Чан, но в последний момент его остановил охранник. С того времени у Кен Чана появился рыжий «напарник». За последние два года одно из животных пытается проникнуть через главный вход как минимум два-три раза в неделю.

Однажды черный кот умудрился обмануть охранников, но перед вторыми дверями его заметили сотрудники музея. Каждая из неудачных попыток выкладывается на официальный твиттер, за которым следят тысячи пользователей.

Кен Чан и Гоу Чан считаются талисманами музея. Они живут неподалеку и с удовольствием позируют туристам.

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