Орлан-белохвост держит в страхе семью хуторян

"Трехлетний Кермо не осмеливается больше бывать на дворе один, боится большой птицы, - сказала в четверг газете Мерике Консап. - молодая хозяйка хутора, расположенного в Выукюла волости Ряпина. - Ребенок очень испугался, когда увидел, как огромная птица напала на курицу, схватила в когти и улетела".

Особенно семья встревожилась после того, как та же самая птица (орлан-белохвост, как выяснилось после поисков в интернете), в конце лета утащила со двора индюка.

Старшая хозяйка хутора Тийа Коккманн-Консап сказала, что беспокоится за детей. "У нас тут годовалый Кейро того же веса, что похищенный птицей индюк,- пояснила она. - А что будет, если на дворе не случится курицы, чтобы утащить? Утащит ребенка?".

Взрослые обитатели хутора пытались напугать орлана, однако пока им это не удалось, и птица по-прежнему регулярно патрулирует окрестности.

Эксперт по орлам Урмас Селлис пояснил газете, что если речь идет об орлане-белохвосте, который, как известно, живет и в Пыльвамаа, то эта птица может управиться с поживой весом до 6-7 кг. Но ни в Эстонии, ни вообще в Европе еще не подтвердилось ни одного случая, когда орел напал бы на человека. "Людей он все-таки боится, будь то маленький человек или большой, он не осмелится приблизиться к человеку. Но от этого страха людей не избавишь",- сказал Селлис газете.