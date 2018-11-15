Орлан-белохвост держит в страхе семью хуторян

Семья с экохутора "Зерна" в Пыльвамаа опасается оставлять во дворе своего маленького ребенка без присмотра, поскольку боится, что проживающий неподалеку орел может на него напасть, пишет BNS со ссылкой на Maaleht.
"Трехлетний Кермо не осмеливается больше бывать на дворе один, боится большой птицы, - сказала в четверг газете Мерике Консап. - молодая хозяйка хутора, расположенного в Выукюла волости Ряпина. - Ребенок очень испугался, когда увидел, как огромная птица напала на курицу, схватила в когти и улетела".
Особенно семья встревожилась после того, как та же самая птица (орлан-белохвост, как выяснилось после поисков в интернете), в конце лета утащила со двора индюка.
Старшая хозяйка хутора Тийа Коккманн-Консап сказала, что беспокоится за детей. "У нас тут годовалый Кейро того же веса, что похищенный птицей индюк,- пояснила она. - А что будет, если на дворе не случится курицы, чтобы утащить? Утащит ребенка?".
Взрослые обитатели хутора пытались напугать орлана, однако пока им это не удалось, и птица по-прежнему регулярно патрулирует окрестности.
Эксперт по орлам Урмас Селлис пояснил газете, что если речь идет об орлане-белохвосте, который, как известно, живет и в Пыльвамаа, то эта птица может управиться с поживой весом до 6-7 кг. Но ни в Эстонии, ни вообще в Европе еще не подтвердилось ни одного случая, когда орел напал бы на человека. "Людей он все-таки боится, будь то маленький человек или большой, он не осмелится приблизиться к человеку. Но от этого страха людей не избавишь",- сказал Селлис газете.
По данным Эстонского орлиного клуба, орлан-белохвост является самой крупной из обитающих в Эстонии хищных птиц, размах его крыльев достигает 200–245см, а вес дела 6 кг.