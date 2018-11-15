К чему приводит загрязнение природы: еж застрял в стеклянной банке

О еже спасателям сообщила жительница графства Кент, прибывший на место инспектор Дэвид Грант смогу осторожно вытащить животное из банки и отвез его на осмотр к ветеринару. Следующие два дня ежик провел под присмотром сотрудников RSPCA в центре лесных животных, после чего его выпустили на волю.

«Этому ежу повезло, банка не причинила ему вреда. Винить в произошедшем можно только людей, которые не выбрасывают мусор должным образом и подвергают опасности животных. Многих ситуаций, подобных этой, можно было бы избежать, будь люди более ответственными», - сказал инспектор.