Зоозащитники продвигают законопроект о запрете пушных ферм

Если законопроект будет принят, то пушные фермы закончат деятельность в нашей стране с 1 января 2024 года.

MTÜ Loomus, которое консультировало парламентариев в данном вопросе, выражает благодарность Рийгикогу за долгосрочную работу. «Защитники прав животных долгое время работали над тем, чтобы запретить в Эстонии меховые фермы. Самой большой победой было то, что законопроект дошел до большого зала Рийгикогу весной 2017 года. Тот проект не прошел чтение в парламенте, но мы надеемся, что на этот раз его законопроект будет успешным, и пушные фермы закончат свою деятельность в Эстонии», - сказала руководитель MTÜ Loomus Кадри Таперсон.

Созданный в 2014 году организацией MTÜ Loomus манифест о закрытии таких предприятий подписали самые большие в нашей стране организации по защите животных, такие как Эстонское общество защиты животных и Varjupaikade MTÜ, к ним добавились еще более 60 подписей от объединений и предприятий из разных областей.

На необходимость закрыть пушные фермы 24 ноября обратит внимание шествие, которое пройдет в Эстонии, Латвии и Швеции.

Меховые фермы запрещены в Великобритании, Бельгии, Австрии, Голландии, Чехии, Македонии, Хорватии, Словении, Бразилии и Боснии и Герцеговине. В Дании и Швеции запрещены лисьи фермы. В Италии и Швейцарии настолько суровые требования к содержанию зверей на подобных фермах, что подобный бизнес в этих странах не выживает. Последней приняла запрет Норвегия, в которой все фермы закроются к 2025 году. Сегодня соответствующий законопроект подадут в парламент Ирландии.