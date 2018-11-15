Видео: акция зоозащитников в Тарту провалилась

В четверг утром шестеро зоозащитников собрались недалеко от Тарту в деревне Рахинге, где действует предприятие мясной промышленности, чтобы попрощаться с животными, которых привозят на местную бойню, пишет Tartu Postimees. К удивлению пришедших, оказалось, что по утрам на бойню не привозят полные машины животных, и в течение дня свою жизнь на ней заканчивают не более двух-трех животных.
Демонстрацию проводила организация Save Movement Eesti. Ее цель – повысить уровень осведомленности людей о том, что происходит на бойнях, и подчеркнуть важность эмпатии.
По словам предводителя тартуской акции и волонтера Save Movement Eesti Германа Леймана, он не знал, что большую часть используемого на предприятии сырья привозят в виде мяса, а не живых животных. Кроме Леймана на место прибыли еще пятеро активистов – двое эстонцев и три иностранных студента.
«Мы хотим показать животным, что мы их любим, до того, как они умрут», - отметил зоозащитник. В других странах, где такие акции находят больше поддержки, волонтеры стараются снять на видео привозимых на бойню животных и распространить записи, чтобы заставить людей проявить сострадание.
Поскольку в четверг ни одна машина не привезла животных на бойню, то первая акция провалилась, чего нельзя сказать о проведенной в понедельник демонстрации у бойни Раквереского мясокомбината, где десяток активистов остановил на десять минут машину, везущую свиней на смерть.