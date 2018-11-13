Собачья упряжка – не роскошь, а средство передвижения

Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января 2019 года в Дании на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними. Раньше на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах, сообщает «Евро Пульс».