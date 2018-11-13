Собачья упряжка – не роскошь, а средство передвижения
13 ноября 2018, 16:43
Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января 2019 года в Дании на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними. Раньше на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах, сообщает «Евро Пульс».
Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и в качестве активного отдыха.
Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство. В стране действует клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde Klub, члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.