Вт, 13.11.2018
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  • Найденная на крыше дома «мертвая» собака оказалась игрушкой

Найденная на крыше дома «мертвая» собака оказалась игрушкой

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ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

В городке Порт-Толбот в Уэльсе инспектор получил необычный вызов – местный житель заметил на крыше одного из домов мертвую собаку, пишет Lemmik.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Инспектор поспешил на вызов, забрался на крышу и обнаружил там игрушку, которую сосед и принял за животное. «Мое чувство облегчения трудно описать. Я готовился к тяжелой и печальной работе, но в конце концов все оказалось даже забавно», - говорит инспектор.

Он добавил, что беспокойство звонившего было обосновано – игрушка действительно выглядела как настоящая собака. Кто ее хозяин, осталось неизвестным.

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