Найденная на крыше дома «мертвая» собака оказалась игрушкой

Инспектор поспешил на вызов, забрался на крышу и обнаружил там игрушку, которую сосед и принял за животное. «Мое чувство облегчения трудно описать. Я готовился к тяжелой и печальной работе, но в конце концов все оказалось даже забавно», - говорит инспектор.