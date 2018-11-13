Найденная на крыше дома «мертвая» собака оказалась игрушкой
13 ноября 2018, 14:58
В городке Порт-Толбот в Уэльсе инспектор получил необычный вызов – местный житель заметил на крыше одного из домов мертвую собаку, пишет Lemmik.
Инспектор поспешил на вызов, забрался на крышу и обнаружил там игрушку, которую сосед и принял за животное. «Мое чувство облегчения трудно описать. Я готовился к тяжелой и печальной работе, но в конце концов все оказалось даже забавно», - говорит инспектор.
Он добавил, что беспокойство звонившего было обосновано – игрушка действительно выглядела как настоящая собака. Кто ее хозяин, осталось неизвестным.