Бенжамин и Франк остались без дома

Через полгода они были отданы в дом, но спустя пять лет снова оказались в приюте – бывший хозяин уехал на работу за границу. Теперь пушистые друзья снова ищут семью, на этот раз – навсегда.

Коты очень привязаны друг к другу и разлучать их нельзя, что, конечно, осложняет поиски дома. Однако волонтеры надеются на лучшее и верят, что для кого-то эти два кота станут друзьями на всю жизнь.