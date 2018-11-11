Бенжамин и Франк остались без дома
11 ноября 2018, 14:37
Бенжамин и Франк впервые попали в приют Kasside Turvakodu в 2013 году, когда были еще котятами, пишет Lemmik.
Через полгода они были отданы в дом, но спустя пять лет снова оказались в приюте – бывший хозяин уехал на работу за границу. Теперь пушистые друзья снова ищут семью, на этот раз – навсегда.
Коты очень привязаны друг к другу и разлучать их нельзя, что, конечно, осложняет поиски дома. Однако волонтеры надеются на лучшее и верят, что для кого-то эти два кота станут друзьями на всю жизнь.
Бенжамин и Франк ждут предложений по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.