Сб, 10.11.2018
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  • Вопрос ветеринару: почему собака лает только на одного человека?

Вопрос ветеринару: почему собака лает только на одного человека?

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ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

«Моя собака лает на бабушку. С другими людьми у нее вообще нет проблем, но на бабушку всегда накидывается с лаем. Она не лает со злостью, не рычит, но и остановить ее невозможно. К другим пожилым людям она подобных эмоцией не испытывает. Как это прекратить?» - справшивает читатель портала Lemmik.

Отвечает ветеринар PetCity Герлин Ярвела:

Кажется, у собаки с бабушкой связаны какие-то сильные эмоции или она попала в пугающую ситуацию, которую по какой-то причине связала с бабушкой.

К сожалению, тут нет быстрого решения, делу поможет только время. Собаку нужно приучить к присутствию бабушки, и если она не лает – угостите ее лакомством и похвалите. Это надо делать регулярно, чтобы собака связала присутствие бабушки и спокойное поведение. Только в таком случае есть надежда, что все наладится.

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