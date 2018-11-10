Вопрос ветеринару: почему собака лает только на одного человека?

Кажется, у собаки с бабушкой связаны какие-то сильные эмоции или она попала в пугающую ситуацию, которую по какой-то причине связала с бабушкой.

К сожалению, тут нет быстрого решения, делу поможет только время. Собаку нужно приучить к присутствию бабушки, и если она не лает – угостите ее лакомством и похвалите. Это надо делать регулярно, чтобы собака связала присутствие бабушки и спокойное поведение. Только в таком случае есть надежда, что все наладится.