Вопрос ветеринару: почему собака лает только на одного человека?

«Моя собака лает на бабушку. С другими людьми у нее вообще нет проблем, но на бабушку всегда накидывается с лаем. Она не лает со злостью, не рычит, но и остановить ее невозможно. К другим пожилым людям она подобных эмоцией не испытывает. Как это прекратить?» - справшивает читатель портала Lemmik.
Отвечает ветеринар PetCity Герлин Ярвела:
Кажется, у собаки с бабушкой связаны какие-то сильные эмоции или она попала в пугающую ситуацию, которую по какой-то причине связала с бабушкой.
К сожалению, тут нет быстрого решения, делу поможет только время. Собаку нужно приучить к присутствию бабушки, и если она не лает – угостите ее лакомством и похвалите. Это надо делать регулярно, чтобы собака связала присутствие бабушки и спокойное поведение. Только в таком случае есть надежда, что все наладится.