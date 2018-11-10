Пожар и срочный переезд: кошачий приют преследуют несчастья

После пожара от приюта остался лишь пепел, но добрые люди переводили учреждению пожертвования, а один бизнесмен с острова Сааремаа подарил ELL деревянный кошачий дом. Казалось, теперь все будет хорошо, но приют постигло новое несчастье: домик находится на чужой территории и работники ELL вместе с 30 кошками должны покинуть ее, прихватив с собой строение. Ультиматум был предъявлен еще летом, но Союзу удалось выторговать отсрочку, чтобы найти новое место. Спасение пришло от одного из членов ELL, который выделил кошкам кусок своей земли.

Теперь перед ELL встала новая задача: дом невозможно просто закинуть на плечо и перенести в другое место. Для его транспортировки нужны большие машины, аренда которых не по силам волонтерам. Стоимость этого мероприятия оценивается примерно в 5000 евро.

Все пожертвования ELL до сих пор направлял на оплату счетов за лечение больных животных, так что никаких сбережений у организации нет. Предполагалось, что дом позволят перевезти весной, но сейчас ситуация такова, что уезжать надо прямо сейчас.

ELL просит помощи у неравнодушных людей. Если вы можете помочь с транспортировкой, свяжитесь с Союзом по телефону: 51 946 146 или по электронной почте: info@loomakaitse.eu.

Помочь можно и пожертвованиями:

Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Пояснение: «kassimaja»

Телефоны для пожертвований:

9000 777 (5 евро)

9000 888 (10 евро)