Сохрани дупло, спаси белку!

Совместный эстонско-финский проект поможет собрать данные о расселении белки-летяги и улучшить имеющиеся и потенциальные места обитания.

Белка-летяга (Pteromys volans) относится к I категории защиты эстонских видов и из всех стран Европейского Союза встречается только в Эстонии и Финляндии. В Эстонии ареал белки-летяги сильно сократился за последнее столетие, и сейчас ее можно найти только в старых лесах Вирумаа. Но и в Вирумаа ее расселение значительно уменьшилось и раздробилось по сравнению с прошлыми периодами. Если в 2008 году там находилось 62 заселенных белкой-летягой мест, то десять лет спустя известно только о 46.

Среди факторов риска, влияющих на сохранение ареала белки-летяги, критическое значение имеют изолированность и исчезновение подходящих для вида мест обитания, а также малочисленность животных, образующих ареал. Угрожает виду и хищничество.

«Приоритетные меры по защите вида – это инвентаризация подходящих для белки-летяги мест обитания, т. е. 70–120-летних осин, чтобы обеспечить их наличие для сохранения вида в нашей природе. Важны и восстановление прежних мест обитания белки-летяги, установка искусственных гнезд и уход за ними, а также составление плана по уменьшению влияния хищничества», – объяснил руководитель проекта Тыну Лаази.

Долгосрочная задача по защите белки-летяги – обеспечение жизнеспособного ареала, который состоял бы по меньшей мере из 250 заселенных мест.

На первом этапе проекта будут проведены инвентаризация известных и потенциальных мест обитания белки-летяги, телеметрические исследования и моделирование сети мест обитания в ареале. Полученные результаты будут использоваться для составления программ лесоформирования, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить сохранение лесов, подходящих для мест обитания белки-летяги, и соединяющих их коридоров передвижения. «Ведь белки парят с дерева на дерево, и для этого деревья должны быть достаточно высокими и находиться близко друг от друга. Передвижение по земле опасно для белки-летяги: так она рискует стать добычей хищных птиц и животных», – объясняет Уудо Тимм, эксперт проекта по белке-летяге.

Ландшафтные рубки, предусмотренные программами лесоформирования, планируется провести в лесах Вирумаа общей территорией в 1400 гектаров.

По словам руководителя отдела охраны природы RMK Каупо Кохва, RMK уделяет повышенное внимание объединению сохранившихся мест обитания белки-летяги уже с 2013 года, когда была сформирована сеть лесов, объединяющая места обитания этих животных. «Надеемся, что в результате проекта появится дополнительная информация о предпочтениях белки-летяги относительно мест обитания, которая позволит нам точнее, чем раньше, планировать ведение лесного хозяйства в подходящем для белки-летяги лесном ландшафте. Одновременно мы надеемся, что проект создаст хорошую платформу для общения между различными группами интересов», – рассказал о начинающемся проекте LIFE Каупо Кохв.

В дополнение к этому в местах обитания белки-летяги будут установлены дополнительные ящики-гнезда, проведены толоки на природе и создана постоянная экспозиция в центре Ийзаку, которая расскажет о белке-летяге.

Ведущий партнер проекта – Главное лесное управление Финляндии (Metsähallitus); деятельность эстонских партнеров координируется через Департамент окружающей среды, и в проекте дополнительно задействованы 13 партнеров из Финляндии и 5 из Эстонии: Департамент окружающей среды, Центр управления государственными лесами, Эстонский фонд природы, Союз владельцев частных лесов Эстонии и Бюро управления лесным хозяйством. Основное финансирование проекта осуществляет программа Европейского Союза LIFE, дополнительное финансирование предоставляют SA KIK и партнеры проекта. Действия по проекту будут проведены в 2018–2025 годах.